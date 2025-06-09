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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

هؤلاء الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض النقرس

النقرس
النقرس
اسماء محمد

يعد مرض النقرس من الأمراض الشائعة بين الرجال والنساء خاصة عند ارتفاع معدلات حمض البوليك في الجسم.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نكشف لكم أهم العوامل التي تجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالنقرس.

الأكثر إصابة بالنقرس

ومن العوامل التي ترفع معدلات حمض البوليك في الجسم ما يلي:

محبو الأكلات المحفزة

يرفع النظام الغذائي الغني باللحوم الحمراء والمحاريات والمشروبات المحلاة بسكر الفاكهة (الفركتوز) من معدلات حمض البوليك، ومن ثم زيادة مخاطر الإصابة بالنقرس كما يزيد شرب الكحوليات، وخاصة البيرة، من مخاطر الإصابة النقرس.

أصحاب الوزن المرتفع


في حال زيادة وزن الجسم عن الطبيعي، ينتج الجسم المزيد من حمض البوليك، وتزداد صعوبة عمل الكلى في التخلص من حمض البوليك.

حالات طبية معينة
تزيد أمراض وحالات معينة من مخاطر الإصابة بالنقرس وتشتمل ارتفاع ضغط الدم ، والحالات المزمنة مثل داء السكري والسمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي (الأيض) وأمراض القلب والكلى.

مشروبات طبيعية لتنظيف الكلى


أدوية معينة


يمكن أن تسبب الجرعات المنخفضة من الأسبرين وبعض الأدوية المستخدمة لضبط ارتفاع ضغط الدم، بما في ذلك المدرات الثيازيدية ومثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين وحاصرات مستقبلات بيتا، زيادة معدلات حمض البوليك وكذلك الحال بالنسبة للعقاقير المضادة لرفض الأعضاء المنزرعة التي توصف للأشخاص بعد عمليات زرع الأعضاء.

الأدوية

التاريخ العائلي 


إذا كان هناك أفراد آخرون في العائلة مصابون بالنقرس، تزداد احتمالية إصابتك به.

كبار السن والرجال 

تزداد الإصابة بالنقرس بين الرجال، نظرًا لأن معدلات حمض البوليك تكون أقل عند النساء بصورة أوليةغير أنه بعد انقطاع الطمث، تقترب معدلات الإصابة بهذا المرض لديهن من معدلات الرجال.

ومن ناحية أخرى، يصاب الرجال بالنقرس في سن مبكرة، تتراوح عادةً بين 30 و50 سنة، بينما تُصاب النساء بصفة عامة بمؤشرات وأعراض المرض بعد انقطاع الطمث.

العمليات الجراحية أو الإصابات الحديثة

يمكن أن تزيد العمليات الجراحية أو الإصابات الحديثة من احتمالية ظهور نوبات النقرس وقد يؤدي التطعيم إلى إصابة بعض الأشخاص بنوبات النقرس.

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