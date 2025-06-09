جددي سفرتك بفتة ورق العنب.. طريقتها سهلة

فتة ورق العنب من الأكلات غير التقليدية التي يمكن كسر روتين السفرة بها في العيد.

طريقة عمل فتة ورق العنب

نعرض لكم طريقة عمل فتة ورق العنب من خلال خطوات الشيف توتا مراد

مقادير فتة ورق العنب

3 كوب أرز مصري

ورق عنب مفروم خشن

بصلة مفرومة

عصير ليمون

6 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ماء مغلي

3 كوب شبت وكزبرة وبقدونس

ملح

فلفل أسود

زيت

ماء مغلي

طريقة عمل فتة ورق العنب

في حلة على النار سخنى الزيت ثم شوحي الأرز مع الملح والفلفل والأسود حتى يتغير لونه.

ضعي البصل وقلبي قليلا ثم ضعي ورق العنب والخضرة وقلبي ثم الصلصة ثم الماء المغلي حتى يغطي الوجه.

غطى حلة فتة ورق العنب على نار عالية حتى تتشرب جميع السوائل ثم اجعلى النار هادئة حتى تمام النضج وتقدم ساخنة.



فوائد ورق العنب

يعد ورق العنب من الذ أنواع الخضروات المفيدة حيث أنها تساعد في الحماية من أمراض عديدة اليكم أبرزها

يحسن صحة القلب

يحتوي ورق العنب على نسبة بسيطة الدهون المشبعة والصوديوم، كما أنه غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم ويساعدان على تنظيم ضغط الدم وخفض الكوليسترول، مما يعزز صحة القلب ويحد من خطر السكتة الدماغية.

ينظم سكر الدم

ورق العنب يمتلك خصائص مضادة للالتهابات ومضادة لمرض السكري فهي تحتوي على مركبات البوليفينول التي تعالج ارتفاع مستوى الجلوكوز بعد الوجبات

يساعد على الهضم

هذه الأوراق غنية بالألياف الغذائية التي تُعزز حركة الأمعاء، وتمنع الإمساك وتساعد الألياف الموجودة في هذه الأوراق في الحفاظ على توازن البكتيريا المعوية، مما يضمن صحة الميكروبيوم.



مضاد للالتهابات

يمتلك ورق العنب تأثير مضاد للالتهابات، وذلك لاحتوائها على مكونات مفيدة مثل حمض الكينيك، والكامبفيرول، والكيرسيتين التى تقلل الالتهابات في الجسم.