ذهب وفضة وأحجار كريمة.. هدايا العيد للنساء في العصور الماضية

جرت العادة على تقديم الهدايا للنساء خلال العيد سواء من الأهل والأقارب أو من الزوج أو حتى الأبناء.

نعرض لكم في هذا التقرير أهم هدايا التى كانت تقدم للنساء قديما خلال الأعياد والاحتفالات.

الحلي والاكسسوارات



كانت تهدى النساء في العيد بعض الحلى سواء كانت بسيطة أو باهظة الثمن حسب أمكانيات الأسرة ولكنها غالبا كانت تتراوح بين الفضة والذهب.



العطور

تعد من أرقي الهدايا التى كانت تقدم للنساء في العصور القديمة وام تقتصر على العطور الراقية بل كل ما يخرج رائحة جميلة مثل الصابون المعطر و البخور.



أدوات الزينة



كانت أدوات الزينة بسيطة ولكنها كانت هدية ثمينة وأبرزها مشط العاج ومرآة أنيقة و الحناء والزيوت الطبيعية واكسسوارات الشعر.



الملابس الجديدة



كانت تهدى النساء في الأعياد فساتين وملابس جديدة أو أثواب الأقمشة فخمة تقوم بتفصيلها كما تحب.

الاحجار الكريمة

في عصر المماليك كانت تقدم للنساء هدايا من الأحجار الكريمة وكانت تستخدم في صنع المجوهرات خاصة ذات الألوان الزاهية مثل الياقوت والزمرد بل وكانت تضاف للقطع القيمة مثل الملابس الفخمة وصندوق المجوهرات.

سبحة فاخرة

كانت تقدم للنساء في العيد سبحة فاخرة من خشب الصندل، أو كهرمان.



صندوق مجوهرات

صندوق خشبي صغير لحفظ المجوهرات أو مزخرف بالنقوش والألوان الجذابة.



علبة حلويات فخمة

كانت تقدم في بعض الأسر خاصة الثرية انواع حلوى فاخرة ونادرة للنساء حيث لم تكن تتوفر بسهولة مثل العصر الحديث بل أحيانا كام يتم استيرادها من دول أخرى.