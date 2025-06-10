أمين البحوث الإسلامية يشدد على نشر الفكر الوسطي ومواجهة الأفكار الشاذة

اجتمع الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، ظهر اليوم، بأعضاء إدارة التوجيه، التابعة للأمانة العامَّة المساعدة للدعوة والإعلام الديني بالمجمع؛ لمتابعة سير العمل، والوقوف على آليَّات توجيه الوعاظ في مناطق الوعظ بمختلِف محافظات الجمهوريَّة، ورَفْع كفاءة الأداء الدعوي.

وخلال الاجتماع، قال الدكتور الجندي، إنَّ إدارة التوجيه تمثِّل حجر الزاوية في ضبط جودة الخطاب الدعوي، مؤكِّدًا ضرورة المتابعة المستمرة للوعاظ ميدانيًّا، وتذليل العقبات التي تواجههم؛ لتحقيق رسالتهم على الوجه الأمثل.

وأوضح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة أنَّ تطوير آليَّات التوجيه يستهدف تعزيز الدقَّة الشرعيَّة والمنهجيَّة في المحتوى المقدَّم، مع التركيز على نَشْر الفهم الإسلامي الوسطي المستنير، ومواجهة الأفكار الشاذَّة بما يحفظ الأمن الفكري للمجتمع.

ووجَّه بتكثيف الزيارات الميدانيَّة الدوريَّة لمناطق الوعظ؛ لمتابعة تنفيذ التوجيهات، وتقييم أداء منسوبي الدعوة، وتقديم الدعم الفني اللازم لهم، مشددًا على أهميَّة التوافق بين الممارسة العمليَّة والمنهج العِلمي الرصين الذي يتبنَّاه مجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشريف.

وفي ختام الاجتماع، اطَّلع الدكتور محمد الجندي على تقارير متابعة الوعاظ خلال الفترة الماضية، وناقش سُبُل تطوير آليَّات التقييم والتوجيه الفني، بما يضمن الارتقاء بجودة الأداء في الميدان.