هبتقى في عيني وهسعدها.. أسما شريف منير تتزوج للمرة الثالثة ورسالة قوية من زوجها

أعلنت الإعلامية أسما شريف منير، ابنة الفنان شريف منير، عن زواجها للمرة الثالثة، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث شاركت جمهورها الفرحة بخبر زفافها.

وجاءت المفاجأة الأكبر في الرسالة المؤثرة التي نشرها زوجها الفنان أحمد عزمي عبر حسابه الرسمي، حيث كتب: "متشرف جدًا إن أسما مراتي، وأهلها الطيبين المحترمين اللي عندهم إحساس بالبشر، علموني حاجات كتير، بشكر والد أسما على الثقة اللي ادهالي، وعايز أطمنه إن أسما في عيني، وبوعده إني هبذل أقصى ما عندي عشان أسعدها".

لاقت الرسالة تفاعل واسع من متابعي الثنائي، الذين عبروا عن سعادتهم بالزواج، متمنين لهما حياة مليئة بالحب والاستقرار.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:

https://youtube.com/shorts/CKf6ypGER84