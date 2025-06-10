معاش الشهامة .. اقتراح برلماني لإقرار معاش حكومي لضحايا الدفاع عن الغير

تقدمت النائبة سكينة سلامة ، عضو مجلس النواب ، باقتراح برغبة ، لإقرار معاش لأصحاب المواقف البطولية الذين يضحون بأنفسهم من أجل سلامة الآخرين ، مثلما حدث من الشهيد البطل خالد عبدالعال في واقعة العاشر من رمضان.

معاش الشهامه والنخوة

وأكدت النائبة في اقتراحها ، أن يطلق عليه هذا المعاش معاش الشهامة والنخوة ، وهو ما يعد بمثابة شهادة تقدير مجتمعى بالقيم النبيلة الايجابية للأشخاص الذين ضحوا بحياتهم من اجل الأخرين ،خاصة أن ذلك المعاش يعد دليل علي وقوف الدوله ودعم أسر هؤلاء الأبطال ، مما يجعلهم لايتهاون فى التضحيه ومساعدة المحتاج.

تعديل مصطلح معاش استثنائى

وأشارت إلي أن الاقتراح يتضمن ،استبدال وتعديل مصطلح معاش استثنائى بكلمة معاش الشهامه وفق آليات ومعايير تحددها الجهات المختصة فى هذا الشأن علي أن يتم ارسال ذلك المقترح لمجلس الوزراء ووزارة التضامن.