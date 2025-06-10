بعد واقعة الشهيد خالد عبد العال.. مقترح برلماني بتخصيص معاش البطل| تفاصيل

في موقف إنساني فريد من نوعه، أثارت قصة البطل الشهيد

السائق خالد شوقي عبدالعال، تعاطف ملايين المصريين مع شهامته ونبل موقفه أثناء ركوبه سيارة محترقة محملة بالوقود في محاولة منه للتضحية لتفادي وقوع خسائر أو إصابات بشرية داخل المحطة.

اقترحت النائبة، إيرين سعيد ، عضو مجلس النواب بتخصيص معاش البطل لكل من تأذوا أثناء تأدية واجب إنساني أو أثناء عمل بطولي استثنائي، مؤكدة أن

لكل فعل حسن رد جميل ، و الدولة المصرية لا تنسي أبطالها و أبناءها .



وأشارت«سعيد» فى تصريح خاص «صدى البلد» إلى أن الهدف من المقترح هو ترسيخ فكرة تعظيم دور البطل و تجذير المبادئ الإنسانية الراقية داخل المجتمع المصري، و مناهضة العنف و الظواهر الغريبة التي طرأت علي مجتمعنا مؤخراً ، علاوة على خلق مثال أو قدوة أمام الشباب يحفز علي التحلي بالأخلاق الكريمة و الشهامة و النبل .

وأشادت عضو البرلمان بنبل موقف السائق الشهيد، مؤكدة أنه قدم تضحية لم تكن مفروضة أو مطلوبة منه بل قدمها من ذاته، مؤكدة أن وجود هذا المعاش بهذا الاسم و هذه الطريقة لا يجعل لمن ليس لديهم الحس الوطني و الإنساني بالتشكيك في نبل الفعل .



وتابعت : لفت نظري أن أحد الأشخاص على مواقع التواصل علق وقال : ماذا استفاد هذا الإنسان من ما فعله؟ أو انه أنقذ غيره و ترك ابنائه! ، مؤكدة أن السحاب يعطينا المطر دون أن ينتظر المقابل كذلك الاشخاص الذين لديهم الحس الانساني .



واختتمت: أري أن هذا أبسط حقوق أطفال الشجعان فهم يستحقوا الكثير كرامة لمن قدموا حياتهم لأجل غيرهم".



الجدير بالذكر أن السائق الشهيد ابن عزبة مبارك التابعة لقرية المصادرة مركز بني عبيد، قائد السيارة المحملة بالوقود ، والتي وافته المنية أول أمس الأحد، وفارق الحياة متأثرًا بالإصابات والحروق التي لحقت به أثناء محاولته إبعاد السيارة المشتعلة عن محطة تموين السيارات بمدينة العاشر من رمضان.