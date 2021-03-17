بإطلالة صيفية جريئة .. منة فضالي في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة منة فضالي صورا لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

وظهرت منة فضالي في الصور بإطلالة صيفية جريئة، حيث ارتدت اندر شيرت بيج ، وشعرها المنسدلة علي الاكتاف .

مسلسل "سكن البنات" بطولة وفاء عامر، منذر ريحانة، دينا، حجاج عبدالعظيم، آيتن عامر، عايدة رياض ونخبة من النجوم والشباب.





وتدور أحداث المسلسل حول فيلا "شويكار" والتى يظن البعض أنها مأوى للمغتربات، ولكن ما لا يعلمه أحد أنه عالم خاص تتشابك فيه حكايات كثيرة وأبرزها حكاية "شيماء" الهاربة من جحيم صديق والدها "عبدالحميد" الذى استولى على أموالها ويريد أن يتخذها جارية، وكذلك حكاية "نانسى" التى خرجت من دمنهور متحدية زوج أمها باحثة عن حبيبها الذى خدعها