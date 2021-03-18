ضبط أدوية منتهية الصلاحية في حملة بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ،على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة والتصدى بكل حزم بضبط الأسواق والمخالفين مع تكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الادارى بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

في نفس السياق قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالديوان العام بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومفتشى الأغذية بمديرية الصحة والتفتيش الصيدلي والطب البيطرى بحملة مكبرة بنطاق مركز شبراخيت أسفرت عن الآتي:۔

- المرور على الأسواق والمحال التجارية ومحال المواد الغذائية تم ضبط ( ٢٠٠ شيكارة زنة الشيكارة ٣٠ كيلو مخلوط أعلاف بإجمالي ٦ طن - ١٠٠ شيكارة دقيق فاخر بإجمالي ٥ طن - ١٠٠ شيكارة سماد عضوي بإجمالي ٥ طن - ١٠ شيكارة دقيق فاخر بإجمالي نصف طن - ١٠٠ كيلو مخلل) مجهول المصدر، وضبط ٣٠ شيكارة سماد عضو مدعم محظور تداولها بالأسواق بإجمالي طن ونصف و إجمالي المضبوطات تقدر بحوالي ١٢ طن شكاير مختلفة الأنواع .





، كما تم ضبط كمية من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى تحرير ٤ محاضر لمحلات تموينية لغلق المحلات أثناء أوقات العمل الرسمية.

-تحرير ٧ محاضر ما بين عدم حمل شهادات صحية واشتراطات صحية، وضبط ٢٥ كيلو بسبوسة بدون بيانات

- المرور علي محطات الوقود تم ضبط أحد المحطات تقوم بالبيع بأسعار أزيد من التسعيرة.

- المرور علي الصيدليات وضبط ١١٢٠ قرص مستورد و مجهول المصدر معد للبيع تضمن ( ٦٠٠ قرص - ٣٠ زجاجة دواء - ٢٠ انبوبة كريم - ٣٠ أمبول - ١٦ زجاجة عطر ) منتهية الصلاحية وجميعها معدة ومعروضة للبيع.





، كما تم ضبط حوالى ٧٧ قرص دواء خاص بهيئة التأمين الصحي معروض و معد للبيع، وتم تحرير محضر مزاولة مهنة لعدم وجود صيدلي.

- ضبط ١٥٥ صنف من الأدوية داخل عيادة طبيب بشرى غير مصرح له بحيازة او تداول الأدوية منها أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة ومهربة ومجهولة المصدر ولم تخضع للرقابة والتحليل من وزارة الصحة ، وايضا تم ضبط كمية من الادوية المرخصة بوزارة الصحة غير مصرح بوجودها داخل عيادة طبيب بشرى.

- المرور على المنشآت الحكومية والصحية لمتابعة الإنضباط الإداري تم إحالة ١٢٢ من العاملين بمستشفى شبراخيت العام للتحقيق و إدارة الشئون الاجتماعية والإدارة الصحية وإدارة الشباب وإدارة شبراخيت التعليمية لترك العمل دون سند قانوني

- المرور على مراكز الدروس الخصوصية تم غلق وتشميع عدد 2 سنتر للدروس الخصوصية.

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