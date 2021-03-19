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محافظات

لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن عدة مناطق رئيسية بالجيزة اليوم

الجمعة 19/مارس/2021 - 04:02 ص
قطع المياه
قطع المياه
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محمد الصاحى

أعلنت محافظة الجيزة نقلا عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قطع المياه عن عدة مناطق اليوم الجمعة.

 ومشلت المناطق ( ابتداء من الطالبية حتي ميدان الرماية – مساكن الضباط – مساكن الشباب – كفر نصار – كوم بكار – عزبة جبريل – منشية البكاري ) لمدة 8 ساعات.

ومن المقرر أن يبدأ الإنقطاع من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة وحتي الساعة 6 صباح يوم غد السبت  ، وذلك لإصلاح كسر بخط مياه قطر 1000 مم بطريق مصر اسكندرية الصحراوي امام شارع عتاب.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة. 

كما كلف المحافظ كلا من رئيس حي الهرم ومدير مديرية الطرق بسرعة رد الشئ الي اصلة و بأعلي مستوي عقب الانتهاء من الأعمال . 

وأهابت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. وسوف تقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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