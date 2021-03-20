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فن

مستقرة ..تعرف على تطورات حالات كورونا فى الوسط الفنى

السبت 20/مارس/2021 - 06:15 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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خالد صواف
رفعت الفنانات المصابات بكورونا شعار " الحالة مستقرة " وذلك بعد أيام قليلة بمن اصابتهن بكوفيد 19. 

يأتي في مقدمه المصابات الفنانه هنا الزاهد والتي استقرت حالتها عن أمس.. حيث كانت تشعر ببعض الارتفاع في درجة الحرارة .. ولكن بعد ذلك تحسنت حالتها.

أعلنت هنا الزاهد إصابتها بفيروس كورونا لتؤكد بذلك صحه انفراد موقع صدى البلد.

بعد ذلك تكون الفنانة ريهام أيمن والتى أعلن زوجها عن إصابتها بفيروس كورونا منذ أيام .

حاله ريهام مستقرة أيضا وتخضع للعزل المنزلي.

وجهت الفنانة ريهام أيمن رسالة إلى جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بعد أيام من إصابتها بفيروس كورونا .

وكتبت "ريهام": "عايزة أشكركم كلكم على كل تمنياتكم الطيبة لي بالشفاء، قلبي مليء بالامتنان من كل رسائلكم، اهتمامكم وتفكيركم يعني الكثير بالنسبة لي".

كان الفنان شريف رمزي زوج ريهام أيمن، أصيب بفيروس كورونا منذ فترة قصيرة ولكنه تعافى.

واخيرا المطربة مريم عامر ؛ ابنه الفنان الراحل  عامر منيب والتي تخضع للعزل المنزلي وحالتها الصحية جيدة .

وأعلنت الفنانة مريم عامر منيب عن اصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

وقالت مريم : "إيجابي كورونا، كل المتعاملين معايا خلال الفترة الماضية عليهم إجراء تحليل فيروس كورونا".

وأضافت مريم : "أى شخص يعرفنى جيدًا يعرف أننى شخصية إيجابية وأقبل ‏أى ابتلاء من ربنا الحمد لله".
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