أبناء أنغام يشاركان في كليب أغنية ودوني عند أمي .. فيديو

ويظهر فى الكليب مع اولادها عمر وعبد الرحمن وعلقت انغام عبر حسابها على انستجرام : "ربنا يفرح قلب كل أم بأولادها مني ومن عمر وعبد الرحمن كل سنة وكل أم طيبة وناجحة".

يذكر ان أخر حفلات أنغام بمسرح مركز المناره بالتجمع الخامس يحضر حفل انغام بالشارقة 30% للجمهور حفاظًا على التباعد الأجتماعى والأجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.





على جانب أخر نفت أنغام اصابتها بكورونا من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، وقالت الفنانة أنغام: "أنا لا أخرج من المنزل كثيرا"، وأكدت أن مديرة أعمالها وزوجها أصيبا بفيروس كورونا ولكنها لم تَرَهما أبدا بسبب ظروف كورونا والآن هما بخير وحالتهما الصحية جيدة.





وأضافت أنغام أن حالتها الصحية جيدة وليس لديها اعراض أو أي شيء، وتابعت: "وإذا حدث لي أي إصابة سوف أقول لأن الإصابة ليست عيبا".