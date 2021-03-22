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أخبار العالم

الآسيويون هذه المرة.. عنف جديد في شوارع أمريكا بسبب العنصرية

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:26 ص
العنف ضد الاسيويين
العنف ضد الاسيويين
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شريف سيد
انتشرت حملة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي تنديدا بالعنصرية ضد العنصر الآسيوي في الولايات المتحدة عقب حادث أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية. 

وندد المشاركون في الحملة بالعداء المتنامي ضد العنصر الآسيوي في الولايات المتحدة، وخاصة الصينيين. 

وتسببت الحادثة التي راح ضحيتها ثمانية قتلى، بينهم ست نساء آسيويات، في أتلانتا، في حالة من الغضب بسبب تنامي العنف ضد العنصر الآسيوي في الشارع الأمريكي، منذ ظهور فيروس كورونا المستجد. 

ويقدر عدد الامريكيين من أصول آسيوية بـ 15 مليون نسبة، وتحاول السلطات الأمريكية الحفاظ على حياتهم، من أي أعمال عنف. 

ونفى روبرت أرون لونج، الذي نفذ حادث إطلاق النار على صالونات تدليك في أتلانتا، أن يكون السبب عنصري، إلا أن السلطات الأمريكية رفضت تصديق هذه الاعترافات في الوقت الحالي. 

وتنامى العنف ضد الآسيويين في الولايات المتحدة، منذ تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي اتهم بها الصين في سبب انتشار فيروس كورونا المستجد. 
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