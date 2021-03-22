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رياضة

الكويت الكويتي يغري طارق حامد براتب سنوى خرافي

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:22 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية، أن نادي الكويت الكويتي يرغب في التعاقد مع طارق حامد لاعب نادي الزمالك الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة " السياسة" الكويتية، أن لجنة الكرة بنادي الكويت استقرت على بدء المفاوضات مع نادي الزمالك من أجل التعاقد مع طارق حامد الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي يجهز راتب سنوي يقدر بـ 2 مليون دولار من أجل الحصول على خدماته، بجانب المقابل الذي سيتحصل عليه النادي.

وأكدت الصحيفة أن نادي الزمالك قد يلجأ لبيع اللاعب الصيف المقبل، فطارق حامد ينتهي عقده بنهاية موسم 2021-2022، وسيحق له التوقيع لأي ناد شهر يناير المقبل.

وأضافت الصحيفة أن نادي الكويت سيلقى منافسة شرسة من عدد من الأندية الراغبة بضم حامد، وآخرها نادي الشارقة الإماراتي بحسب ما أكدت تقارير صحفية.

وانضم طارق حامد لصفوف نادي الزمالك عام 2014، قادمًا من نادي سموحة.
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