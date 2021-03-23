كلنا بنحبك وفي ضهرك.. مصطفى درويش يساند شريف الدسوقي بمحنته





وكتب مصطفى درويش: "دموعك غالية علينا كلنا يا شريف، كلنا بنحبك ، وكلنا معاك ، وفي ضهرك ، أنت مدرسه كبيره ، والكل يتمنى يتعلم منك ، أنت جامد يا استاذنا ، بحبك يا شريف".





وتابع: "شكرا اجمل اعلامي في مصر عمرو اديب علي القلب الطيب والجمال في النقاش والطبطبه اللي شفتها منك مش بتركب ترند وتسخن الدنيا الف شكر ليك كبرت في نظري اوى"





يذكر أن، الممثل شريف دسوقي دشن هجومًا عنيفًا على نقابة المهن التمثيلية، بسبب إصابته خلال تصوير مشاهد فيلم «وقفة رجالة» وعدم تحمل الشركة المنتجة للفيلم لتكاليف علاجه، بحسب قوله.





ومن جانب اخر، تعاقد الفنان مصطفى درويش على المشاركة في مسلسل "زي البيت الوقف"، الذي يقوم ببطولته النجمة زينة والفنان أحمد السعدني والنجمة صابرين وعدد آخرون المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل حيث يجسد شخصية إبراهيم كراكيبو وهي شخصية كوميدية تمر بالعديد من المواقف والأزمات التي تنقل حياته.

شارك الفنان مصطفى درويش، صورة، من لقاء صديقه، الفنان شريف الدسوقي، ببرنامج "الحكاية" مع عمرو اديب، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".https://www.facebook.com/mostafa.darwish.voda/posts/3947354791992351