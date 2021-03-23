استعدادات أمنية مكثفة لتأمين نقل المومياوات لمتحف الحضارة

واصل رجال الأمن مهامهم في تأمين المتحف المصري بميدان التحرير وذلك استعدادا لتأمين مراسم موكب نقل المومياوات الملكية مطلع شهر أبريل المقبل، حيث يكثف الفريق الأمني للمجموعة الإفريقية للأمن والحراسة الاجراءات الأمنية علي جميع الأصعدة ومختلف جنبات المتحف في حراسة مشددة للمومياوات المحددة للنقل والبالغ عددهم 22 مومياء من ملوك وحكام عصر الدولة الفرعونية الحديثة.





يأتي ذلك بالتوازي مع تأمين موقع متحف الحضارة، حيث من المنتظر أن تتم عملية النقل وسط موكب مهيب يجوب شوارع القاهرة ليبرز عظمة الحضارة المصرية والتاريخ العريق للفراعنة.