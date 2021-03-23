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أخبار البلد

في قرعة علنية .. أسماء الفائزين بقرض الطبيب

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:09 م
صدى البلد
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محمد غالي
أقيمت اليوم، القرعة العلنية، لاختيار 100 طبيب للاستفادة من "قرض الطبيب" بقيمة 50 ألف جنيه تسدد على 38 شهرا بدون فوائد. 

وأوضح د. أبو بكر القاضي أمين الصندوق بالنقابة وعضو مجلس النقابة العامة، أن القرعة أجريت اليوم بين 491 طبيبا متقدما من جميع انحاء الجمهورية من النقابات الفرعية والعامة، وتابع انه يجب علي الأطباء الفائزين سرعة التوجه الي مقر النقابة العامة  اعتبارًا من يوم السبت المقبل 27 مارس و حتى يوم الخميس 8 أبريل القادم، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الثالثة بعد الظهر لاستكمال الإجراءات واستلام خطاب البنك من النقابة، مشيرا إلى أنه في حال عدم التقدم حتى ذلك التاريخ سيتم الاختيار من بين الأطباء الاحتياطيين بأولوية الترتيب.

وأكد د. القاضي ان الطبيب سيقوم بالحصول علي خطاب من النقابة للبنك لإنهاء إجراءات تحويل المرتب وستعطي النقابة الأطباء فترة سماح   3 شهور لإنهاء الاجراءات واستكمال كافة الأوراق المطلوبة  وفي حالة عدم انتهاء الطبيب من استكمال الأوراق في هذه الفترة سيتم تلقائيًا اختيار احد الأطباء الفائزين ( بالقائمة الاحتياطي ) بالترتيب من الأول إلى الآخر.

يُذكر أن النقابة العامة للأطباء سبق وأن أعلنت عن قرض حسن "بدون فوائد" قيمته 50 ألف جنيه لـ100 طبيب أو طبيبة شابة ( حديثي الزواج ) ، على أن يسدد القرض على 38 شهرًا، ويتم اختيارهم بالقرعة العلنية من بين الأطباء المنطبق عليهم الشروط.

للاطلاع الي أسماء الاطباء الفائزين ( القائمة الاساسية ) اضغط علي الرابط
https://docs.google.com/document/d/10mWHHYuOP1O-RFjPiHmyXRHeqM36x2yr2eBuDnSdh6s/edit?usp=sharing

واسماء الاطباء الفائزين ( القائمة الاحتياطي ) اضغط علي الرابط
 https://docs.google.com/document/d/1H-9dAH2XmFV2iQoF5mQNHNp0TJ4zIF_WeGQO_IaxXh0/edit?usp=sharing
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