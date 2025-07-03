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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصرع 4 أشخاص وفقدان 38 آخرين بعد غرق عبّارة كانت متجهة إلى جزيرة بالي الإندونيسية

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلنت الشرطة الإندونيسية اليوم الخميس مصرع 4 أشخاص علي الاقل وفقدان 38 آخرين إثر غرق عبّارة كانت متجهة إلى جزيرة بالي السياحية الإندونيسية. 
 

وبدوره؛ قال قائد شرطة مدينة بانيوانجي راما سامتاما بوترا
في شرق جاوة، إنّ الحصيلة حتى الساعة 07,50 من صباح الخميس (00,50 ت غ) هي "23 شخصا تم إنقاذهم وأربعة قتلى".

وبين أنّ 38 شخصا آخرين لا يزالون في عداد المفقودين، مشيرا إلى أنّ فرق الإنقاذ تسابق الزمن للعثور عليهم.

ويشار الي ان العبارة كانت تقلّ 65 شخصا هم "53 راكبا وطاقم من 12 فردا" حين غرقت ليل الأربعاء قرابة الساعة 23,20  بحسب ما أعلنت وكالة البحث والإنقاذ في سورابايا، ثاني كبرى مدن البلاد.

وكانت العبّارة متّجهة من جزيرة جاوة الرئيسية إلى جزيرة بالي، المنتجع السياحي الشهير.

ومن جانبه؛ قال سكرتير مجلس الوزراء تيدي إندرا ويجايا في بيان إنّ الرئيس برابوو سوبيانتو الذي كان في زيارة إلى السعودية أمر بتفعيل خطة استجابة فورية للطوارئ، مشيرا إلى أنّ سبب الحادث هو "سوء الأحوال الجوية".

وأرسلت السلطات إلى موقع الكارثة في الحال فريق بحث وإنقاذ وقوارب إنقاذ مطاطية، قبل أن ترسل لاحقا سفينة أكبر من سورابايا للمساعدة في جهود البحث.

وبحسب وكالة البحث والإنقاذ فإنّ أربعة من الناجين أنقذوا أنفسهم بأنفسهم باستخدام قارب النجاة الخاص بالعبّارة وقد عُثر عليهم في الماء صباح الخميس.

وقالت الوكالة إنّ العبّارة كانت تقلّ أيضا 22 مركبة بينها 14 شاحنة.

وتستغرق الرحلة بالعبّارة من جاوة إلى بالي حوالي ساعة واحدة، وغالبا ما يستخدم وسيلة النقل هذه الأشخاص الذين يعبرون بين الجزر بالسيارة.
 

إندونيسيا غرق مركب سياحي سوء الأحوال الجوية السعودية جزيرة جاواة

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