5 يوليو.. "الصحفيين" تنظم أمسية تأبينية لزملاء "دار التحرير" الراحلين

أعلنت لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين تنظيم أمسية تأبينية للزملاء الصحفيين الراحلين مؤخرًا من مؤسسة "دار التحرير"، وذلك في السادسة من مساء يوم 5 يوليو المقبل، بالطابق الثالث بمقر النقابة.

وأكدت اللجنة - في بيان للنقابة، اليوم /السبت/ - أن الأمسية تأتي عرفانًا ووفاءً لعطاء الزملاء المهني، وتكريمًا لأسمائهم ومسيرتهم الصحفية، بحضور أسرهم وذويهم ومحبيهم، إلى جانب عدد من الزملاء من أسرة مؤسسة "دار التحرير" بمختلف إصداراتها، وأعضاء أسرة الصحافة المصرية.

وأشار البيان إلى أن الجمعية العمومية للصحفيين من أسرة "دار التحرير" فقدت خلال الأشهر الستة الماضية 10 من الزملاء والزميلات، الذين تركوا بصمات مهنية وإنسانية بارزة في العمل الصحفي.

ويشمل التكريم أسماء الصحفيين الراحلين: صلاح فضل، سمير عبدالعظيم، بلال قناوي، السيد الغزاوي، بدر إسماعيل حسين، هشام عبدالرؤوف، سيد عثمان، ماهر هريدي، أحمد البرديسي، ولمياء عبدالحميد.