مقتل وإصابة 33 شخصًا جراء اصطدام قطارين في جزيرة جاوة بإندونيسيا

أعلنت الشرطة الأندونيسية، اليوم الجمعة، مصرع ثلاثة ركاب وإصابة 28 آخرين، جراء اصطدام قطارين ببعضهما في جزيرة جاوة الرئيسية في إندونيسيا.



وقال المتحدث باسم الشرطة، إبراهيم تومبو، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية: إن الحادث وقع صباح اليوم الساعة 6:30 (23,30 ت غ الخميس) بالقرب من حقول أرز في تشيكالينجكا بمقاطعة جاوة الغربية، مضيفًا أن العديد من العربات انقلبت جراء الحادث.

وأضاف أن الحادث وقع بين قطاري ركاب، الأول هو قطار محلي والثاني هو قطار تورانجا للربط بين المدن وقد كان في رحلة من سورابايا في جاوة الشرقية إلى باندونج عاصمة المقاطعة.



من جهته، قال آين هانيبي، المتحدّث باسم الفرع المحلي لشركة سكك الحديد "بي تي كاي": "لقد حدّدنا هوية أحد الضحايا وهو مضيف في قطار تورانجا. لم يتمّ التعرف على الباقين"، موضحًا أن قطار تورانجا كان يقل 287 راكبا في حين كان القطار المحلي يقل 191 راكبا.. وتم إجلاء جميع هؤلاء الركاب وإخلاء المصابين من بينهم ونقلهم إلى المستشفى المحلّي.

