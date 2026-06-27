السكة الحديد تعلن عن تأخيرات مؤقتة لـ قطارات القاهرة - الإسكندرية

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن حدوث بعض التأخيرات على جداول تشغيل بعض القطارات علي خط القاهرة الاسكندرية نتيجة تنفيذ أعمال الصيانة ببرجي إشارات شبرا وقليوب.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لمنظومة الإشارات، بما يعزز مستويات السلامة والأمان على شبكة السكك الحديدية.

وتقدمت الهيئة بالاعتذار للركاب عن التأخيرات الناجمة عن التهديات التشغيلية المؤقتة بالتزامن مع تنفيذ أعمال الصيانة.

وأكدت الهيئة حرصها على عودة حركة القطارات إلى معدلاتها الطبيعية في أقرب وقت، وأن هذه الأعمال تستهدف رفع كفاءة منظومة التشغيل وتحسين مستوى الخدمة، بما يحقق أعلى مستويات السلامة والأمان على شبكة السكك الحديدية.