الراقصة جوهرة تشارك جمهورها بصور جديدة على مركب

شاركت الراقصة الروسية أيكاترينا أندريفا، الشهيرة بـ"جوهرة" جمهورها بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير، كشفت عنها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت "جوهرة" خلال الصور بإطلالة جذابة ومميزة، وهى تستمتع بوقتها على أحد المراكب.





وعلقت على الصور "احجز رحلتك فوق مصر الجميلة ❤️👍 ".. و نالت الصور إعجاب متابعيها.





يذكر أن جوهرة شاركت في فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني، والذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.





وشاركت بالرقص في إحدى أغنيات الفيلم، التي تحمل اسم "حلو المكان"، والتي حققت أعلى نسبة مشاهدة من توقيت عرضها.