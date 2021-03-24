ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الراقصة جوهرة تشارك جمهورها بصور جديدة على مركب

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:29 ص
جوهرة
جوهرة
Advertisements
محمد بدران
شاركت الراقصة الروسية أيكاترينا أندريفا، الشهيرة بـ"جوهرة" جمهورها بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير، كشفت عنها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "جوهرة" خلال الصور بإطلالة جذابة ومميزة، وهى تستمتع بوقتها على أحد المراكب.

وعلقت على الصور "احجز رحلتك فوق مصر الجميلة ❤️👍 ".. ونالت الصور إعجاب متابعيها.

يذكر أن جوهرة شاركت في فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني، والذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.

وشاركت بالرقص في إحدى أغنيات الفيلم، التي تحمل اسم "حلو المكان"، والتي حققت أعلى نسبة مشاهدة من توقيت عرضها.

Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

التعليم تزف خبرا سارا لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

بعد حديثه عن التصالح.. رسالة نارية من أحمد موسى لـ إبراهيم منير

بفرمان من موسيماني .. شوبير يعلن عودة نجم الأهلي المعار

مصرية تتولى منصب عمدة في أمريكا : أعتز وأفتخر ببلدي

علاج فعال ونهائي.. بشرى سارة لمرضى القلب

نشعر بارتياح .. وزراء داخلية العرب يعلقون على مبادرة السعودية بشأن اليمن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا تكشف النقاب عن أحدث إصداراتها k8 موديل 2021 .. صور

طريقة عمل منقوشة بالجبنة البيضاء

أسعار فئات النسخة العملاقة انفينيتي QX80 موديل 2021 داخل السوق السعودي| صور