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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

جدول وقتك وحدد أهدافك.. 5 عادات تساعدك على الإنتاجية في العمل

5 عادات تساعدك على
5 عادات تساعدك على الإنتاجية في العمل

تبحث دائما عن خطوات صحيحة لزيادة إنتاجية العمل، إليك خمس عادات يمكن أن تساعدك على زيادة الإنتاجية في العمل، وفقا لما نشره موقع إكسبريس :

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5 عادات تساعدك على الإنتاجية في العمل

تحديد الأهداف والتخطيط: قم بتحديد أهدافك اليومية والأسبوعية والشهرية، وقم بتقسيمها إلى مهام صغيرة وقابلة للقيام بها. قم بإنشاء جدول زمني أو استخدم تطبيقًا لإدارة المهام لتنظيم وتتبع أعمالك. هذا يساعدك على التركيز والتحكم في وقتك بفعالية.


إدارة الوقت: قم بتنظيم وقتك بشكل فعال عن طريق تحديد أولوياتك وتحديد الأنشطة الأكثر أهمية والتي تستهلك وقتًا أكبر في بداية اليوم. حاول تجنب التشتت والتأجيل واستغل وقتك بفعالية معتمدًا على جدولك وأهدافك.


فصل الأعمال: حاول تقسيم وقتك إلى فترات مخصصة لأنواع مختلفة من المهام. 

قم بتخصيص وقت محدد للعمل الإبداعي ووقت آخر لإدارة البريد الإلكتروني والمراسلات. بفصل الأعمال، يمكنك زيادة التركيز وتحقيق نتائج أفضل في وقت أقصر.


التخلص من المشتتات: قم بتقليل المشتتات في مكان العمل. قم بإيقاف تشغيل إشعارات الهاتف المزعجة وتجنب فتح وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع غير الضرورية أثناء العمل.

 قم بتنظيم مكتبك وتأكد من أنه منظم ومرتب، حيث يمكن أن تؤثر الفوضى والفوضى على التركيز والإنتاجية.
استراحات منتظمة والراحة: تأخذ فواصل استراحة منتظمة خلال العمل يمكن أن تساهم في زيادة الإنتاجية.

 قم بالقيام بتمارين تمدد أو تنشيط بدني للحفاظ على نشاطك الجسدي والعقلي. كما يمكن أن تكون لديك فترات استراحة قصيرة للتنفس العميق أو الاسترخاء للتخلص من التوتر وتجديد الطاقة.


تذكر أن كل شخص يمكن أن يجد عادات تعمل بشكل أفضل له، قد تحتاج إلى تجربة مختلفة وضبط أسلوبك حتى تجد العادات التي تناسبك وتزيد من إنتاجيتك في العمل.

العمل الانتاجية زيادة الإنتاجية خمس عادات يمكن أن تساعدك على زيادة الإنتاجية في العمل تحديد الأهداف تحديد الأهداف والتخطيط أهدافك اليومية ​​​​​​​health

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