لبلبة و سلمي الشماع أبرز الحضور في ختام مهرجان بردية للسينما

توافد عدد كبير من الحضور علي الريد كاربت الخاصة بمهرجان بردية للسينما الومضة، حيث وصل رئيس المهرجان الكاتب عبد الرحيم كمال.



و تألقت الفنانة لبلبة ضيف اختتام المهرجان، و كان من ابرز الحضور الفنان خالد عبد السلام و الفنان محمد فهيم ، عيد الرحيم كمال ، الإعلامية سلمي الشماع ، الموسيقار خالد حماد ، المخرج محمد أحمد علي ، المخرج فراس نعنع

و الجدير بالذكر و جود مميز للسفارة الفلسطينية ضيف شرف المهرجان



أعلنت إدراة المهرجان، عن تكريم مجموعة من الفنانيين الراحلين الذين تركوا أثرًا في حياتنا الفنية وهم أشرف مصيلحي، وأحمد سامي العدل، وناهد فريد شوقي، كما سيكرم المهرجان الإعلامية سلمى الشماع والمصور السينمائي سعيد شيمي، والمخرج عمر عبد العزيز، والمخرج هاني لاشين، والكاتب ناصر عبد الرحمن، والشاعر إبراهيم عبد الفتاح، والأب بطرس.

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