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أخبار العالم

البحرين..ولي العهد يعزي أمير دولة الكويت في وفاة الشيخة نورية

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:49 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
بعث الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني برقية تعزية ومواساة إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، ضمنها  خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهم أسرة آل صباح الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتين مماثلتين إلى  الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، وأخيه الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة.
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