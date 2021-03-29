البحرين..ولي العهد يعزي أمير دولة الكويت في وفاة الشيخة نورية

بعث الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني برقية تعزية ومواساة إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهم أسرة آل صباح الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.



