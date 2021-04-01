البورصة تربح 2.3 مليار جنيه منتصف تعاملات نهاية الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات، اليوم الخميس، وزاد رأس المال السوقي بنحو 2.3 مليار جنيه، بسبب مشتريات المصريين.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.09 % ليصل إلى مستوى 10،558.96 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.22 %، وصولا إلى 4،070.46 نقطة.

بينما صعد مؤشر " EWI-EGX70" بنسبة 1.82 % ليصل إلى مستوى 2،004.86 نقطة، وكذلك مؤشر " EWI-EGX100" هو الأخر بنسبة 1.47% ليصل إلى مستوى 2،953.27 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX50 بنسبة 1.32 %، ليصل إلى مستوى 2،060.92 نقطة،، وكذلك مؤشر EGX ESG بنسبة 1.29% وصولا لمستوي 1،740.47 نقطة، كما صعد مؤشر "EGX30capped بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 12،924.88 نقطة.