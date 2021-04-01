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اقتصاد

البورصة تربح 2.3 مليار جنيه منتصف تعاملات نهاية الأسبوع

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:31 م
صدى البلد
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محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات، اليوم الخميس، وزاد رأس المال السوقي بنحو 2.3 مليار جنيه، بسبب مشتريات المصريين.
وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.09 % ليصل إلى مستوى 10،558.96 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.22 %، وصولا إلى 4،070.46 نقطة.
بينما صعد مؤشر " EWI-EGX70" بنسبة 1.82 % ليصل إلى مستوى 2،004.86 نقطة، وكذلك مؤشر " EWI-EGX100" هو الأخر بنسبة 1.47% ليصل إلى مستوى 2،953.27 نقطة.
كما ارتفع مؤشر EGX50 بنسبة 1.32 %، ليصل إلى مستوى 2،060.92 نقطة،، وكذلك مؤشر EGX ESG بنسبة 1.29% وصولا لمستوي 1،740.47 نقطة، كما صعد مؤشر "EGX30capped بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 12،924.88 نقطة.
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