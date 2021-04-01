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توك شو

أستاذ بكلية الفنون التطبيقية: ملابس سعاد حسني نموذج للتصميمات الأنثوية

الخميس 01/أبريل/2021 - 08:02 م
صدى البلد
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قسم التوك شو
قالت الدكتورة ضحى الدمرداش، أستاذ تصميم الملابس بكلية الفنون التطبيقية، إن  الطلاب يحصلون على دروس كافية من  المواد الخاصة بتصميمات  الملابس مثل مادة التطريز أو الحياكة.

وتابعت ضحى عفيفي، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"،  أن هناك تصميمات أنثوية، وهذه التصميمات تمثل فترة الخمسينات، ويتم اختيار في هذه التصميمات ألوان ناعمة جدًا  وهي تشبه الملابس التي كانت ترتديها الفنانة الراحلة سعاد حسني. 

ولفتت إلى أن الاقسام متكاملة في كلية الفنون الجميلة ، فالصور الخاصة بالتصميمات والموديلات التي نفذت في الكلية، تكون في أستوديوهات خاصة بالجامعة.
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