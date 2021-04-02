شعبة الأدوية بالغرفة التجارية: مدينة الدواء تضع مصر على الخريطة العالمية.. فيديو

قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن مدينة الدواء علامة بارزة في صناعة الدواء في مصر.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تنطلق تجاه المستقبل في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأوضح أن الإمكاناات المصرية الحالية لن تتواكب مع تسارع وتيرة صناعة الدواء عالميا في المستقبل القريب، موضحًا أن إنشاء مدينة صناعة الدواء تمكن مصر من مواكبة المستحضرات الحيوية والبيولوجية الجديدة، وهي بمثابة الثورة الجديدة في علم صناعة الدواء.





وتابع علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن مدينة الدواء الجديدة تضع مصر على الخريطة العالمية ما سوف يتم طرحه في الأسواق العالمية خلال السنوات العشر المقبلة، ومن الصعب أن تستورده أي دولة نظرًا للتكلفة المرتفعة.



