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أخبار العالم

الكشف عن هوية منفذ هجوم الكونجرس

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:27 م
الكشف عن هوية منفذ
الكشف عن هوية منفذ حادث الدهس قرب الكونجرس
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قسم الخارجي

كشفت وسائل إعلام أمريكية عن منفذ حادث الدهس قرب مبنى الكونجرس، اليوم الجمعة، والذي صدم بسيارته ضابطين من شرطة الكابيتول توفي أحدهما متأثرا بجراحه.

وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، أن المشتبه به هو نوح جرين، يبلغ من العمر 25 عاما، و يقيم في ولاية إنديانا، وقتل برصاص الشرطة بعد اجتيازه الحاجز الأمنى لمبنى الكونجرس ودهس ضابطين.

وقالت في تقريرها، إن نوح كان مسلحا، وعرف بأنه من أتباع حركة "أمة الإسلام" في الولايات المتحدة، وهي إحدى المنظمات الفاعلة في صفوف السود الأمريكيين، موضحة أن المشتبه به كتب، مؤخرا، في منشور على حسابه بموقع "فيسبوك" أنه فقد وظيفته.

وأعلنت شرطة الكونجرس مقتل أحد عناصرها، بعدما اندفع سائق بسيارته ليجتاز الحاجز الأمنى لمبنى الكابيتول، ما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة آخر.

وخرج المشتبه به من سيارته بعد دهس الضباط، حاملا سكينا، بحسب الشرطة، التي بادرت بإطلاق النار عليه وأردته قتيلا.
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