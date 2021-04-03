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أخبار العالم

مقتل 6 من أشخاص في كمين بشمال بوركينا فاسو

السبت 03/أبريل/2021 - 02:06 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال مسؤول محلي ومصدر عسكري في بوركينا فاسو، إنه تم العثور على 6 من أفراد جماعة مدنية موالية للحكومة قتلى بعد أن سقطوا في كمين شمال البلاد.

وذكر المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن 5 من المتطوعين قُتلوا في كمين وهم يبحثون عن زميل لهم اختفى في اليوم السابق خلال اشتباك مع متشددين.

وتم العثور على الرجل المفقود مقتولا بالقرب من الخمسة الآخرين.

وكان الضحايا الذين لقوا حتفهم مساء أمس الخميس قرب قرية دو أعضاء في منظمة متطوعي الدفاع الوطني وهي مجموعة من المقاتلين المدنيين تتلقى تمويلا وتدريبا من الحكومة لمساعدتها في احتواء تمرد عنيف قي البلاد.

ولم يتضح بعد من نفذ الهجوم، لكن من المعروف أن جماعات على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش تنشط في بوركينا فاسو الواقعة في غرب أفريقيا.
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