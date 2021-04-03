على طريقتها.. روجينا تهنئ محمد رمضان بـ موسى

حرصت الفنانة روجينا، علي تهنئة الفنان محمد رمضان على مسلسله "موسى"، الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل 2021.
ونشر محمد رمضان صورة له من كواليس المسلسل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" وعلقت روجينا على الصورة :"مبروك يا عمري، ربنا يوفقك دائمًا "
يذكر أن مسلسل "موسى" بطولة: محمد رمضان، عبير صبري، رياض الخولي، سمية الخشاب، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.