على طريقتها.. روجينا تهنئ محمد رمضان بـ موسى













حرصت الفنانة روجينا، علي تهنئة الفنان محمد رمضان على مسلسله "موسى"، الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل 2021.









ونشر محمد رمضان صورة له من كواليس المسلسل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" وعلقت روجينا على الصورة :"مبروك يا عمري، ربنا يوفقك دائمًا "







