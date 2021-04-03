إلغاء كشف المنشطات في مباراة مولودية الجزائر والزمالك

كشف الإيفواري ريني ولياميز مراقب مباراة الزمالك أمام مولودية الجزائر المقرر لها في التاسعة مساء اليوم ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا عن الغاء كشف المنشطات بعد المباراة.
وحرص المراقب على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في ملعب 5 جويلية الذي يستضيف اللقاء.
وأعلن المدير الفني للزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون عن تشكيل مواجهة المولودية وجاء كالتالي:
حراسة المرمى : محمود جنش
خط الدفاع : حازم إمام – محمود حمدي الونش – محمود علاء – أحمد فتوح
خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي
خط الهجوم : مروان حمدي.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وإمام عاشور وإسلام جابر وحميد أحداد.