أول تعليق من أمريكا على الأحداث في الأردن: ندعم الملك عبدالله

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، في بيان إن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني "شريك رئيسي" للولايات المتحدة وندعمه بشكل كامل.





وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب التطورات في الأردن، وفقا لوكالة "رويترز".





وأكدت أنها تتواصل مع المسؤولين في الأردن، مشددة على دعم الولايات المتحدة لقيادة الملك عبد الله الثاني.





واعتقلت السلطات في الأردن، اليوم السبت، الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأسبق وآخرين لأسباب أمنية.





من جانبه، أكد رئيس أركان الجيش الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة، لكنه أوضح أنه طلب منه التوقف عن "تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره"، وذلك في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، اعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.



