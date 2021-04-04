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مرأة

يخفف الإمساك وحرقة المعدة ..نوع مهمل من التوابل

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:31 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
يعد الكارى من التوابل التى يغفل الكثيرون تناولها فهو يساعد فى تطهير الجسم من السموم الضارة وعلاج حرقة المعدة إليك أبرز فوائد تناول وإضافته لأطباق طعامك يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.


 يعالج حرقة المعدة
قد تساعد أوراق الكاري في علاج حرقة المعدة بسبب تأثيرها المهدئ. فهي تساعد في تطهير الجسم من السموم الضارة وبالتالي تعالج حرقة المعدة. ومع ذلك ، تشير بعض الدراسات إلى تجنب الأوراق للأشخاص المصابين بالارتجاع المعدي المريئي.

 تعزيز نمو الشعر
قد تساعد أوراق الكاري في تسريع نمو الشعر والحفاظ على اللون الطبيعي لشعرك  كما أنها تساعد في تقوية الشعر الرقيق وتقويته من جذوره. بصرف النظر عن استهلاك أوراق الكاري

-تخفيف الإسهال
تحتوي أوراق الكاري على قلويد كاربازول الذي له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا. في حالة اضطراب المعدة ، قد تساعد الأوراق في علاج الإسهال. اصنع كوبًا من الشاي عن طريق نقع بعض أوراق الكاري فيه. اشرب هذا الشاي 2-3 مرات في اليوم للحد من الإسهال.

- تجنب التهابات الجلد
أوراق الكاري لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للفطريات ومضادة للبكتيريا وتساعد فى علاج التهابات الجلد مثل البثور أو حب الشباب. يمكن أن يؤدي دمج أوراق الكاري في الروتين اليومي إلى إحداث المعجزات لبشرتك.

-غني بمضادات الأكسدة
تحتوي أوراق الكاري على مركب كيميائي قوي يسمى كاربازول قلويد ، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية. تشمل مضادات الأكسدة الأخرى في أوراق الكاري مثل كيرسيتين

- شفاء الجروح والحروق
تحتوي أوراق الكاري على مركب ماهانيمبيسين فيها. يساعد هذا المركب في التئام الجروح عن طريق تسريع نمو الخلية.

- يخفف الإمساك
أوراق الكاري لها خاصية ملين خفيفة قد تساعد في تخفيف الإمساك وتعزيز حركته في الأمعاء

- تقليل التوتر
يعتبر الزيت المستخرج من أوراق أوراق الكاري رائعًا لاستخدامه في العلاج بالروائح نظرًا لوجود مركب لينالول  قد تساعد رائحة الأوراق على تهدئة الجسم وتخفيف التوتر. يمكن أن يساعد الشاي المحضر من أوراق الكاري أيضًا على الاسترخاء والهدوء.

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