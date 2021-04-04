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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التنمية الصناعية: إصدار 50 ألف رخصة للشركات منذ إقرار قانون التراخيص

هيئة التنمية الصناعية
هيئة التنمية الصناعية

قال محمد شهاب، مستشار رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتراخيص، إن صدور قانون تسيير تراخيص المنشآت الصناعية، جاء بناءً على دراسة للبنك الدولي الذى أكد أن إصدار التراخيص يستغرق 624 يوما فى مصر.

أوضح محمد شهاب خلال جلسة "الإصلاحات التشريعية.. بين الإنجازات والفرص” بالمؤتمر السنوي الاول لغرفة الصناعات الغذائية، أن صدور القانون فى مايو 2017 واللائحة التنفيذية بعد ذلك، سهلا إصدار نحو 50 ألف رخصة تشغيل، منها 49 ألف رخصة بنظام الإخطار، و1000 رخصة للمنشآت عالية المخاطر.

وأضاف شهاب أنه تم توحيد جهة معاملة المستثمرين مع الجهات الحكومية مع إصدار القانون الجديد، لافتا إلى أنه يتم العمل على تحسين المنظومة بصورة مستمرة وتفادي الأخطاء التي تظهر أمامنا.

من جانبه قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن هناك مشروعا لربط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع سلاسل الإمداد المختلفة، لتنمية تسويقها ودمجها مع منظومة التصدير للسوق العالمي.

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