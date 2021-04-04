التنمية الصناعية: إصدار 50 ألف رخصة للشركات منذ إقرار قانون التراخيص

قال محمد شهاب، مستشار رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتراخيص، إن صدور قانون تسيير تراخيص المنشآت الصناعية، جاء بناءً على دراسة للبنك الدولي الذى أكد أن إصدار التراخيص يستغرق 624 يوما فى مصر.





أوضح محمد شهاب خلال جلسة "الإصلاحات التشريعية.. بين الإنجازات والفرص” بالمؤتمر السنوي الاول لغرفة الصناعات الغذائية، أن صدور القانون فى مايو 2017 واللائحة التنفيذية بعد ذلك، سهلا إصدار نحو 50 ألف رخصة تشغيل، منها 49 ألف رخصة بنظام الإخطار، و1000 رخصة للمنشآت عالية المخاطر.





وأضاف شهاب أنه تم توحيد جهة معاملة المستثمرين مع الجهات الحكومية مع إصدار القانون الجديد، لافتا إلى أنه يتم العمل على تحسين المنظومة بصورة مستمرة وتفادي ال أخطاء التي تظهر أمامنا .



