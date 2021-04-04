صندوق مصر السيادي يدعو المستثمرين لتطوير مجمع التحرير الشهر الجاري

قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي، إن الصندوق يعد أداة تفعيل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وأداة لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، كما أن الهدف من الصندوق ليس منافسة القطاع الخاص ولكن التكامل معه وتقديم منتج مميز ولا ينافس القطاع الخاص، لافتا إلى أن هذا المنتج يتمثل في وجود أصل يمكن استغلاله.















وأوضح أيمن سليمان، في مؤتمر أخبار اليوم العقاري، أن المدن الجديدة تتضمن استثمارات في قطاعات اقتصادية متنوعة وليس القطاع العقاري فقط، ويضم الصندوق فرعا مخصصا للاستثمار العقاري والقطاع السياحي لتقديم منتج سياحي يرقى لمستوى الثروات المتاحة في مصر.







وأشار إلى أن هناك أملا لإعادة تطوير منطقة وسط البلد لتكون بمثابة مركز ثقافي وسط القاهرة التاريخية، ومن المقرر خلال أبريل طرح دعوة للشراكات من المطورين المصريين والعالميين لتطوير مجمع التحرير ليضم مكونا فندقيا ومكونا خدميا ومكونا تجاريا، وهذا إحدى الفرص الاستثمارية المتاحة للشراكة مع القطاع الخاص.







وأضاف سليمان أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ينتج عنه مبانٍ متعددة تتطلب التنمية وإعادة التطوير لتكون منطقة وسط البلد بمثابة مركز ثقافي للقاهرة التاريخية.