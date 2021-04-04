أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأحد 4-4-2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، الأحد 4 أبريل 2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلي.
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وسجل سعر صرف الدولار بمستهل تعاملات اليوم 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.
أسعار العملات الأجنبية بمستهل اليوم
سجل سعر اليورو 18.37 جنيه للشراء و18.55 جنيه للبيع.
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.60 جنيه للشراء و21.80 جنيه للبيع.
وسجل الفرنك السويسرى 16.57 جنيه للشراء و16.73 جنيه للبيع.
واستقرت كورنا سويدية 1.79 جنيه للشراء و1.80 جنيه للبيع.
أسعار العملات الآسيوية بمستهل الأحد
سجل ين يابانى نحو 14.12 جنيه للشراء و14.25 جنيه للبيع.
وبلغ اليوان الصينى 2.38 جنيه للشراء و2.39 جنيه للبيع.