عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة بشأن تطوير مستشفى مطاي بمركز المنيا

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلنت سلوى أبو الوفا عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، عن تقديمها طلب إحاطة للمستشار حنفي جبالى رئيس البرلمان، بشأن سرعة الانتهاء من تطويرات مستشىفى مطاى العام بمحافظة المنيا.

 

 

وقالت "أبو الوفا" لـ"صدى البلد"، إن مركز مطاى بمحافظة المنيا لا يوجد به مستشفى لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين على الرغم ان هذا المركز يضم عدد كبير من القرى التى يسكن فيها أعداد ضخمة من المواطنين.

 

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه تخصيص 283 مليون جنيه لتطوير مستشفى مطاى منذ عام 2017 ولكن تم العمل والصرف بملغ 50 مليون جنيه فقط وحتى الآن لم يتم الانتهاء من تطوير المستشفى.

 

 

لجنة التضامن بمجلس النواب حنفى جبالى محافظة المنيا مركز مطاى مطاي المنيا

موضوعات متعلقة

خوفا من الأمراض .. أهالي قرية تندة في المنيا يتضررون من انتشار تلال القمامة

ترشيحاتنا

إيران تفرج عن ناقلة نفط كورية جنوبية احتجزتها في يناير الماضي

ضرب مبرح.. أب يصارع الموت بعد محاولته حماية نجله من التنمر

أين القائمة؟.. جوجل تخفى أهم قوائم متجر بلاي.. و3 خطوات للعثور عليها

دعاء آخر جمعة من شعبان للشفاء العاجل للمريض

وزيرة الطاقة الأمريكية: علينا تحديث ترسانتنا النووية

بدء غلق جزئى لمطلع كوبرى الدقى المعدنى ٣ أيام لأعمال صيانة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمريكا تعلن رفضها أي إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة وقلقها بسبب تيجراي

زوجة خالد النبوي تطلب الدعاء عبر فيسبوك

دعاء آخر جمعة من شعبان للشفاء العاجل للمريض

سبب وفاة طفلين بعد تناول مكرونة سريعة التحضير.. أستاذ كبد يجيب

الفرق بين المني والمذي والودي وكيفية الغسل منهم.. الإفتاء تجيب

كلب وفرخة.. رئيس وزراء إثيوبيا ينشر فيديو غريبا على تويتر

الحكومة تحسم الجدل حول إلغاء الدراسة في جميع المدارس خلال رمضان .. فيديو

مصير الأبيض.. مدرب الترجي يعلن مفاجأة لجماهير الزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عمر الغنيمى يكتب: موكب المومياوات الملكية.. دلالات حدث هزّ العالم

د.وليد السويدي يكتب: سراب التوفير في الاستشارات

محمود البسيوني يكتب : رسائل بخط اليد

أمانى سمير تكتب: الحياة على الجانب الآخر من العالم

د. مصطفى النحراوى يكتب: السلامة العامة هى الأمن والأمان الإلكترونى

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: لِقاء الشَرْقِ والغَرْبْ بَيْن جوتَه وحافِظْ الشيرازي (2-2)

المزيد