طلب إحاطة بشأن تطوير مستشفى مطاي بمركز المنيا

أعلنت سلوى أبو الوفا عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، عن تقديمها طلب إحاطة للمستشار حنفي جبالى رئيس البرلمان، بشأن سرعة الانتهاء من تطويرات مستشىفى مطاى العام بمحافظة المنيا.

وقالت "أبو الوفا" لـ"صدى البلد"، إن مركز مطاى بمحافظة المنيا لا يوجد به مستشفى لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين على الرغم ان هذا المركز يضم عدد كبير من القرى التى يسكن فيها أعداد ضخمة من المواطنين.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه تخصيص 283 مليون جنيه لتطوير مستشفى مطاى منذ عام 2017 ولكن تم العمل والصرف بملغ 50 مليون جنيه فقط وحتى الآن لم يتم الانتهاء من تطوير المستشفى.