البحرين تُعيد فتح سفارتها في لبنان.. تفاصيل

أعادت دولة البحرين فتح سفارتها في دولة لبنان اليوم الأربعاء واستقبل رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام السفير البحريني الجديد مبارك سيار.

وعقب انتخاب رئيس لبنان الجديد جوزيف عون قدم دعوة لمختلف الدول العربية،والخليجية من أجل توفير الدعم لإعادة الدولة اللبنانية إلى حالتها العادية من خلال ضخ الاستثمارات العربية في لبنان.

ومؤخرا تعرضت لبنان للعديد من الاعتداءات الإسرائيلية الخارقة لوقف إطلاق النار على الحدود الجنوبية اللبنانية عدة مرات،وندد الرئيس اللبناني بتلك الاعتداءات المتكررة،وطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الانتهاكات المتكررة للسيادة اللبنانية مطالبا بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي حول لبنان وهو قرار رقم 1701 بالإنسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني المحتل،والالتزام بوقف إطلاق النار.