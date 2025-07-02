رئيس وزراء لبنان: نعمل على التحضير لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار في الأشهر المقبلة

قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، إنه “لا يمكن تحقيق الاستقرار بلبنان في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، ونكثف الضغوط السياسية لتنفيذ القرار 1701، ونوفر كل ما يلزم لضمان العودة الكريمة لأهلنا وإعادة إعمار ما دمره العدوان”.



وأضاف رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام: “الدولة تواصل جهودها لبسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها بهدف حصر السلاح في يدها وحدها، وأطلقنا تعاونا مباشرا مع الجانب السوري بهدف ضبط الحدود ومكافحة التهريب وتأمين العودة الآمنة للنازحين”.

وأوضح أن “المنطقة تمر بتحول تاريخي، ولبنان لا يمكن أن يبقى على الهامش، وأن إعادة بناء الدولة تبدأ من ترسيخ مبادئ الشرعية والمساءلة في مؤسساتها، ونستعد لتنظيم الانتخابات النيابية تأكيدا على التزامنا بالديمقراطية”.

وتابع: “وضعنا استقلالية القضاء في صلب أولوياتنا بهدف تحصين العدالة من التدخلات وإعادة الثقة بالقضاء، وتعاهدنا على إعادة ما دمره العدوان ونعمل على إطلاق جهود الإعمار ضمن أطر شفافة ومسارات خاضعة للمحاسبة، ونعمل على التحضير لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار في الأشهر المقبلة”.





