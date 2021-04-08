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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد حاتم يحمل ابنة أحمد زاهر الصغيرة: ممكن أعتبرها بنتي

صدى البلد

نشر الفنان أحمد حاتم صورة جديدة له برفقة منى ابنة الفنان أحمد زاهر الصغيرة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وكتب أحمد حاتم : “بنت احمد زاهر بس ممكن اعتبرها بنتي #ليه_لأ ؟”.

 

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

 

ومن أحدث أعمال أحمد حاتم المنتظر عرضها، فيلما "قمر 14" للمخرج هادي الباجوري، وتأليف محمود زهران، وهو بطولة جماعية تضم عددا كبيرا من النجوم، و"عروستي" الذي تشاركه بطولته جميلة عوض، ومن إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، والفيلم الحربي السرب، من إخراج أحمد نادر جلال وتأليف عمر عبد الحليم.

 

كما يشارك أحمد حاتم في الجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ؟!"، مع النجمة منة شلبي، من إخراج مريم أبو عوف وتأليف مريم نعوم، ومسلسل "شقة 6.. العين الثالثة" مع روبي، ومن إخراج محمود كامل، وتأليف كل من رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، ونبيل شعيب، وفيلم عاشق مع أسماء أبو اليزيد والمخرج عمرو صلاح، ومن تأليف محمود زهران.

 

احمد حاتم احمد زاهر منى احمد زاهر فيلم السرب

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