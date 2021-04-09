الأهلي وسيمبا .. 70 دقيقة ضغط أهلاوي وانحصار تنزاني

حافظ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تقدمه على ضيفه سيمبا التنزاني بهدف نظيف بعد مرور 70 دقيقة من المباراة التي تجمع بين الفريقين في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.

وبدأت المباراة هادئة مع انحصار اللعب في وسط الملعب وسط محاولات علي استحياء من لاعبي الأهلي في اختراق دفاعات فريق سيمبا .

وشهدت الدقيقة 21 أول هجمة خطيرة في اللقاء بعد عرضية نفذها أحمد بيكهام قابلها محمد شريف برأسية ولكن الكرة تمر بجوار القائم الأيمن بقليل.

واستمر الضغط الأهلاوي علي دفاعات سيمبا حتي اللقطة المضيئة في الدقيقة 32 عن طريق محمد شريف، بعد عرضية من الجانب الأيسر لعبها أفشة وقابلها شريف برأسية تصدى لها الحارس وتابعها اللاعب بنفسه ووضعها في الشباك.

وأصيب جونيور أجاي نجم النادي الأهلي وخرج من المباراة في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول وسيقرر طبيب الفريق مدة غيابه عن المارد الأحمر .

وحسم الأهلي تأهله إلى دور الثمانية، رفقة سيمبا التنزاني عن المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله في الجولة الخامسة مع المريخ السوداني بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم.

