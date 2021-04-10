34 مليون جنيه دعما إضافيا لموازنة الرصف في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وافقت على اعتماد 34 مليون جنيه؛ لرصف شوارع رئيسية بمدن المحافظة، إضافة للميزانية المخصصة للمحافظة لرصف الطرق.



جاء ذلك خلال لقاء محافظ كفر الشيخ، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بحضور اللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، وإسلام طه، معاون المحافظ، ورؤساء مجالس المدن ووكلاء الوزارات.



وقال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، إن مدن وقرى محافظة كفر الشيخ ، تشهد أعمال رصف ، وسيتم الإعلان يوميا على الصفحة الرسمية للمحافظة ومجالس المدن عن تلك الطرق الجاري رصفها، مشيرًا إلى رصف الشوارع الداخلية الضيقة بالإنترلوك، أو الشوارع بين القرى وبالمدن بالأسفلت.



واستعرض محافظ كفر الشيخ خلال لقائه التاسع بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، الأعمال الجارية في المناطق السكنية الجديدة بالمحافظة، والمشروعات الخدمية التي تشهدها مدن وقرى المحافظة، وأعمال الرصف.



واستمع محافظ كفر الشيخ، إلى الطلبات والمقترحات المقدمة من النواب كل في دائرته وحلها، مؤكداً أنه شدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ حرصًا على سلامة المواطنين.

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