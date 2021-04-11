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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شادي محمد: علامات استفهام على مستوى الشحات وبواليا.. والترجي الأسهل للأهلي

الاهلي
الاهلي

قال شادي محمد لاعب النادي الأهلي السابق، إن هناك علامات استفهام كبيرة جداً على تراجع آداء حسين الشحات الجناح الأيمن للفريق في الفترة الأخيرة.

وأضاف شادي محمد في تصريحات لبرنامج البريمو عبر قناة Ten أن حسين الشحات بعيد كل البعد عن مستواه منذ فترة طويلة، وأنصحه بالتركيز خلال الفترة المقبلة لضمان البقاء بصفوف الفريق، فاللعب بصفوف الأهلي مختلف عن أي فريق آخر، وهو ما أنصح به أيضاً والتر بواليا الذي حصل على أكثر من فرصة منذ قدومه في الإنتقالات الشتوية الماضية قادماً من الجونة، ولم يقدم أوراق اعتماده حتى الآن، رغم اعتماد الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني عليه في قيادة هجوم الفريق على حساب محمد شريف وصلاح محسن.

واختتم شادي محمد: "أتمنى أن تضع قرعة دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا، النادي الأهلي في مواجهة الترجي التونسي، فهي نظرياً تُعد الأسهل للفريق، على عكس مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي أو الوداد المغربي.

شادي محمد الأهلى حسين الشحات

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