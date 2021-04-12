وزيرة التخطيط : جائحة كورونا أعادت ترتيب الأولويات في العالم

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط، أن أزمة جائحة كورونا عملت إعادة ترتيب للأولويات في العالم، موضحة أن العالم أجمع أصبح يركز على الاهتمام بالصحة والتعليم والميكنة، والرقمنة أصبح لها أولوية وهذا ما وجدناه من أزمة كورونا.



وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أنه العالم فقد 114 مليون وظيفة وسيكون في تغير في نمط الوظائف العادية.



وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط، إلى أن الدولة تسير في نفس النهج، ولكي نستطيع مواجهة كل متطلبات سوق العمل.

وتابعت الوزيرة، أنه الإصلاح الاقتصادي كان سببا قويا في صلابة الاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا والتي تأثر بها العالم أجمع.

