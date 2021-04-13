وزيرا النقل والمالية يغادران السودان بعد زيارة استمرت يومين

غادر وزيرا “النقل” المهندس كامل الوزير، و"المالية" الدكتور محمد معيط، الخرطوم، فجر اليوم الثلاثاء؛ بعد زيارة استمرت يومين.



وكان في وداع وزيري النقل والمالية، وزير النقل والبنى التحتية السوداني، المهندس ميرغني موسى، والسفير المصري في السودان حسام عيسى، وطاقم السفارة المصرية.



وعقد وزير النقل مباحثات مع نظيره السوداني، تناولت التعاون بين مصر والسودان في مجالات النقل المختلفة.



كما عقد وزير المالية مباحثات مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، الدكتور جبريل إبراهيم، وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية، والمسئولين السودانيين، تناولت تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر.



كما استقبل الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان، وزيري النقل والمالية، حيث أشاد بالتجربة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية.