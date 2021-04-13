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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السيدة الأولى الأمريكية تهنئ المسلمين بشهر رمضان المبارك

جيل بايدن
جيل بايدن

هنأت زوجة الرئيس الأمريكي، جيل بايدن، اليوم الثلاثاء، المسلمين حول العالم بماسبة شهر رمضان المبارك.

وكتبت في تغريدة على تويتر: "رمضان مبارك للجاليات المسلمة في الولايات المتحدة وحول العالم".

وأضافت السيدة الأولى الأمريكية: "نرجو أن تجد أنت وعائلتك البركات والسلام والسعادة".

فيما هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، الجاليات المسلمة بحلول شهر رمضان المبارك.

وكتب بايدن في تغريدة على تويتر: "مع اقتراب ظهور الهلال في الشهر ، نرسل أنا وجيل أحر تحياتنا وأطيب تمنياتنا إلى الجاليات المسلمة في الولايات المتحدة وحول العالم. رمضان كريم".

 

السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن جو بايدن شهر رمضان المبارك الرئيس الأمريكي

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