السيدة الأولى الأمريكية تهنئ المسلمين بشهر رمضان المبارك

هنأت زوجة الرئيس الأمريكي، جيل بايدن، اليوم الثلاثاء، المسلمين حول العالم بماسبة شهر رمضان المبارك.

وكتبت في تغريدة على تويتر: "رمضان مبارك للجاليات المسلمة في الولايات المتحدة وحول العالم".

وأضافت السيدة الأولى الأمريكية: "نرجو أن تجد أنت وعائلتك البركات والسلام والسعادة".

فيما هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، الجاليات المسلمة بحلول شهر رمضان المبارك.

وكتب بايدن في تغريدة على تويتر: "مع اقتراب ظهور الهلال في الشهر ، نرسل أنا وجيل أحر تحياتنا وأطيب تمنياتنا إلى الجاليات المسلمة في الولايات المتحدة وحول العالم. رمضان كريم".