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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراءات مشددة وحظر تجوال .. كورونا يخرج عن السيطرة في ألمانيا

بسبب كورونا.. إجراءات
بسبب كورونا.. إجراءات أكثر تشدداً وحظر تجوال في ألمانيا

أعلنت السلطات في ألمانيا اليوم الثلاثاء ، فرض إجراءات أكثر تشددا لمواجهة تفشي وباء كورونا في كل الولايات تضمن حظرا للتجوال.

وسجلت ألمانيا 10810 إصابات و294 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم ، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و22323 إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 78746 وفاة.

وفي بلجيكا تم تسجيل 1753 إصابة وثلاثين وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى 927229 إصابة فيما وصل عدد الوفيات الكلي إلى 23503 حالات.

وفي جمهورية التشيك تم تسجيل 3843 إصابة ليرتفع عدد الإصابات إلى مليون و585037 إصابة ووفاة 42 شخصاً آخر بسبب المرض ليرتفع عدد الوفيات إلى 28038 حالة.

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