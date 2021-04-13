فضل من الله.. عمرو سعد يعلق على تصدر ملوك الجدعنة تويتر

علق الفنان عمرو سعد على نجاح أول حلقات مسلسله الرمضاني ملوك الجدعنة وتصدر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.



وكتب عمرو سعد عبر انستجرام قائلا " ‬‏‪الحمد لله كثيرا .، وشكرا ليكم وفضل من الله اننا بنقدر نسعدكم ونفرحكم .، #ملوك_الجدعنة #الطموح_حلو



ويعرض مسلسل «ملوك الجدعنة» على قناة «mbc مصر» .

المسلسل تم تصويره بالكامل في العاصمة اللبنانية، وتدور أحداثه في إطار شعبى حول صديقين يعيشان رحلة صعود في التجارة ويدخلان في صراعات كبيرة مع منافسيهما، وتتصاعد الأزمات بتتابع الأحداث.

«ملوك الجدعنة» بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى.

وتوفي الفنان يوسف شعبان قبل شهور إثر إصابته بفيروس كورونا خلال تصويره مشاهده في المسلسل حيث نقل إلى المستشفى ليتوفى بعدها بأيام عن 89 عاما.