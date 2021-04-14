محافظ أسيوط يتفقد حادث تصادم اتوبيس و سيارة مواد بترولية بطريق البحر الاحمر

المعلومات الاولية وفاة 12 شخصا واصابة 4 اخرين

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، موقع حادث تصام اتوبيس نقل ركاب مع سيارة نقل بطريق اسيوط البحر الاحمر عند الكيلو 103 والذى اسفر عن مصرع 12شخصا واصابة 4 اخرين نتيجة تفحم الاتوبيس والسيارة وتم نقل المصابين الى المستشفى الجامعى وفقا للمعلومات الاولية.



كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة بوقوع حادث تصادم سيارة نقل باتوبيس نقل ركاب بطريق اسيوط البحر الاحمر باتجاه سوهاج ووقوع ضحايا ومصابين.



وعلى الفور توجه المحافظ لمكان الحادث وانتقلت قوات الحماية المدنية الى مكان الحادث والاستعانة بعدد 25 سيارة اسعاف وتم نقل المصابين الى المستشفى الجامعى ونقل الجثث للمستشفيات وتم وضع حواجز مرورية وتعديل حركة المرور بالطريق منعا للتزاحم وجارى رفع السيارة والاتوبيس وانقاذ باقى الركاب .

كما تابع المحافظ من موقع الحادث جهود اسعاف المصابين ونقلهم للمستشفيات وتقديم اوجه الرعاية الصحية لهم موجهاً بالتنسيق مع كافة الجهات الامنية واتخاط ما يلزم من اجراءات ... رافق المحافظ فى موقع الحادث اللواء اسعد الذكير مدير أمن أسيوط والمهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد والعميد ايهاب ثروت مدير ادارة الحماية المدنية .

والعميد ايهاب الفى مدير ادارة المرور.

ووجه محافظ أسيوط الشكر لقوات الحماية المدنية والاسعاف لاستجابتهم السريعة وجهودهم فى السيطرة على الحادث ونقل المصابين باستغلال كافة الامكانات المتاحة .

كما يهيب مكتب إعلام محافظة أسيوط جموع المواطنين ووسائل الإعلام بضرورة توخي الحذر وعدم نشر أي معلومات أو بيانات أو إحصائيات عن الأحداث أو حجم الاضرار ما لم يصرح بها المتحدث الاعلامي للمحافظة أو لم تنشر علي "الصفحة الرسمية لمحافظة اسيوط" (الصفحة الرسمية لمحافظة اسيوط) على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أو الموقع الرسمى للمحافظة (www.assiut.gov.eg) فضلا عن إستقبال شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أية طارىء من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة .

IMG-20210414-WA0006

IMG-20210414-WA0007

IMG-20210414-WA0008

IMG-20210414-WA0011

IMG-20210414-WA0010

IMG-20210414-WA0009

IMG-20210414-WA0005

IMG-20210414-WA0004

FB_IMG_1618352516418

FB_IMG_1618352510850